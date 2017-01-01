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Номоконов Борис Геннадьевич
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Номоконов Борис Геннадьевич
Эндоскопист
Стаж 3 года
Врач-эндоскопист, выполняет ЭФГДС, ФКС
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебное дело, 2015 г.
Ординатура по эндоскопии в ТГМУ, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач эндоскопист, ГБУЗ ПКОД, 2017 - 2018 гг.
Врач эндоскопист, КГАУЗ ВКБ №2, 2018 – по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
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