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Лагодный Борис Михайлович
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Лагодный Борис Михайлович
Акушер-гинеколог
,
Зав. хирургическим отделением
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, высшее
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
Владивосток, ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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