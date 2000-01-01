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Свиньин Андрей Валерьевич
6.2
2
Свиньин Андрей Валерьевич
Онколог
,
Онколог-маммолог
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Онкология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
2 отзыва
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