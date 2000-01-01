  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Свиньин Андрей Валерьевич
Свиньин Андрей Валерьевич
6.2
2

Свиньин Андрей Валерьевич

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 17 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Онкология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи