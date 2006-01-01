  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сайк Ольга Валерьевна
Сайк Ольга Валерьевна
6.0
0

Сайк Ольга Валерьевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи