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  3. Кривенко Людмила Евгеньевна
Кривенко Людмила Евгеньевна
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Кривенко Людмила Евгеньевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, «Врач-лечебник», 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, СЦ «Актуальные вопросы ревматологии», 2017 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии ГБОУ ВПО ТГМУ
  • Ревматолог (врач общей практики/семейной медицины, терапевт), Медицинский центр "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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