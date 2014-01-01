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Файзенгер Аркадий Геннадьевич
6.0
0
Файзенгер Аркадий Геннадьевич
Заместитель главного врача
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заместитель главного врача по ОМР, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
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