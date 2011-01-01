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Шитикова (Рогачева) Анна Александровна
6.0
0
Шитикова (Рогачева) Анна Александровна
Кардиолог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2011 г.
Профессиональная переподготовка "Кардиология", ВГМУ, 2011 г.
Профессиональная переподготовка "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Специализация "Кардиология", 2011 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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