  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шестера Надежда Владимировна
Шестера Надежда Владимировна
6.0
0

Шестера Надежда Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи