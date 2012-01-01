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  3. Лебедева Людмила Николаевна
Лебедева Людмила Николаевна
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Лебедева Людмила Николаевна

Бактериолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Бактериология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
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