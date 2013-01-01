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  3. Нарчук Ольга Трифоновна
Нарчук Ольга Трифоновна
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Нарчук Ольга Трифоновна

Физиотерапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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