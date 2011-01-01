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  3. Гаврина Светлана Евгеньевна
Гаврина Светлана Евгеньевна
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Гаврина Светлана Евгеньевна

Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1982 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия. Сертификационный цикл", 2011 г.
  • Сертификат "Колопроктология. Сертификационный цик", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-колопроктолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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