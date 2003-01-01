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Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
8.5
Рейтинг

Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко

В клинике 9 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 295
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Григоренко Андрей Геннадьевич
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Григоренко Андрей Геннадьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Флеболог, Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Киселев Артем Юрьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Киселев Артем Юрьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Нуянзина Елена Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Григоренко Ярослав Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Григоренко Ярослав Андреевич

Онколог, Флеболог, Хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Онколог, Флеболог, Хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Подольская Светлана Султановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Подольская Светлана Султановна

Косметолог
Стаж 8 лет
Косметолог
Стаж 8 лет
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Иванова Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванова Людмила Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Геладзе Андрей Ревазович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Геладзе Андрей Ревазович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Ляхова Татьяна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ляхова Татьяна Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
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Бобкова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
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