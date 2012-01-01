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  3. Гаврилова Юлия Константиновна
Гаврилова Юлия Константиновна
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Гаврилова Юлия Константиновна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Колопроктология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-колопроктолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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