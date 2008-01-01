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Павленова Наталья Викторовна
6.0
0
Павленова Наталья Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Чита, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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