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  3. Беликов Владимир Александрович
Беликов Владимир Александрович
6.6
9

Беликов Владимир Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
Владивосток, ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов

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