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  3. Святая Мария
Святая Мария
6.3
Рейтинг

Святая Мария

В клинике 21 врач
Адреса
Клиника женского здоровья
Владивосток, ул. Кирова, 66
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Клиника репродукции
Владивосток, ул. Героев Варяга, 4А
c 8:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 12 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Медицинский центр ЭКО и эндоскопической хирургии в гинекологии.

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Врачи работающие в клинике
Полукаров Иван Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полукаров Иван Валерьевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Голицына Стелла Анатольевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Голицына Стелла Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Петракова Марина Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петракова Марина Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Росляк Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Росляк Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Лежнина Анна Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лежнина Анна Валерьевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 3 года
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Беликов Владимир Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Беликов Владимир Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Дьяченко Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьяченко Елена Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Жданова Дарья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жданова Дарья Александровна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Грозова Виктория Игоревна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Грозова Виктория Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Третьякова Анна Сергеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Третьякова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Латышева Анна Леонидовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Латышева Анна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Николаенко Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаенко Ольга Михайловна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Филипенко Альбина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филипенко Альбина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Беликова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беликова Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ткач Виктор Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткач Виктор Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Урбановская Евгения Сергеевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Урбановская Евгения Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Нечитайло Ирина Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Нечитайло Ирина Игоревна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
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Онипер Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Онипер Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Ремез Владимир Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Шевчук Сергей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Сергей Иванович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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