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Стрельцова Вера Львовна
6.3
0
Стрельцова Вера Львовна
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, ВГМИ, 1989 г. окончания
Клиническая ординатура на кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ, 1989 -1 991 гг.
Очная аспирантура на кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ, 1991 - 1994 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ, с 1994 г.по настоящее время
Заместитель главного по лечебной работе, МУЗ "Родильный дом № 4 Владивостока", с 2009 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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