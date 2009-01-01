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Стрельцова Вера Львовна
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Стрельцова Вера Львовна

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМИ, 1989 г. окончания
  • Клиническая ординатура на кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ, 1989 -1 991 гг.
  • Очная аспирантура на кафедре акушерства и гинекологии ВГМУ, 1991 - 1994 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ, с 1994 г.по настоящее время
  • Заместитель главного по лечебной работе, МУЗ "Родильный дом № 4 Владивостока", с 2009 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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