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Голицына Стелла Анатольевна
7.5
5
Голицына Стелла Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
Владивосток, ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
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