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Мазняк Мария Евгеньевна
6.0
0
Мазняк Мария Евгеньевна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
0 отзывов
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