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  3. Мазняк Мария Евгеньевна
Мазняк Мария Евгеньевна
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Мазняк Мария Евгеньевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
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