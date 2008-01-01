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Ким Эльвира Николаевна
6.3
2
Ким Эльвира Николаевна
Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2008 г.
Тематическое усовершенствование "Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва
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