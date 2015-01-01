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  3. Шушанян Тигран Гарникович
Шушанян Тигран Гарникович
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Шушанян Тигран Гарникович

Дерматолог, Онколог, Косметолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Лечебное дело, 2014 г.
  • ТГМУ. Онкология Интернатура, 2015 г.
  • ТГМУ. Дерматовенерология Интернатура, 2017 г.
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Курсы повышения квалификации
  • АНО ДПО «ЦПКПП». Профессиональная переподготовка по программе онкология, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ «Артемовская ГБ №1», 2015-2016 г.
  • МО ДВО РАН, 2019 год
  • КГБУЗ Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, 2017 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
Владивосток, ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Онколог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
Онколог
По запросу
Косметолог
По запросу
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