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Ешуков Александр Евгеньевич
7.2
6
Ешуков Александр Евгеньевич
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
6 отзывов
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