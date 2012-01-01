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Федорина Евгения Андреевна
6.3
1
Федорина Евгения Андреевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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