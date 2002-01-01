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Павлинич Сергей Николаевич
8.4
23
Павлинич Сергей Николаевич
Мануальный терапевт
,
Массажист
,
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г.
МЗМПР ВГМУ, «Неврология», 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
Тихоокеанский государственный экономический университет, Владивосток Институт пищевых технологий и товароведения, Био технология, преподаватель, 2005 г.
НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН им. Г.П. Сомова, Владивосток Лаборатория молекулярных основ патогенности бактерий, Микробиология, научный сотрудник, к.м.н., 2006 г.
Харбинский Инженерный Университет Биомедицины и инженерии, Материаловедение и инженерия, Доктор наук, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, ФГКУ Военно-морской клинический госпиталь МО РФ
Врач-невролог, больница «Фальк», г. Владивосток
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
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23 отзыва
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