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  3. Азарова Надежда Викторовна
Азарова Надежда Викторовна
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Азарова Надежда Викторовна

Нейрохирург
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Нейрохирургия ", 2008г.
  • Сертификат "Нейрохирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
4 отзыва

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