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Галин Юрий Михайлович
7.4
0
Галин Юрий Михайлович
Нейрохирург
,
Зав. отделением
Стаж 57 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1963 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург, Заведующий отеделением, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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