Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Фокин Петр Сергеевич
6.0
0
Фокин Петр Сергеевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Марченко
Андрей Александрович
Мануальный терапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.6
4
Записаться
Солодков
Виктор Вячеславович
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Оденбах
Лилия Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...