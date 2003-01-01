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Гордеева Анна Ивановна
6.0
0
Гордеева Анна Ивановна
Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57/2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов
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