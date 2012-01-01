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Калекова Назиброла Викторовна
6.3
1
Калекова Назиброла Викторовна
Педиатр
Стаж 33 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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