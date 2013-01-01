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Харченко (Котова) Елена Вениаминовна
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Харченко (Котова) Елена Вениаминовна
Кардиолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, "Лечебное дело", 1985 г. окончания
ВГМИ, "Лечебное дело", 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Кардиология", 2013 г.
Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, «Кардиология», 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Выездной врач отделения скорой и неотложной медицинской помощи Холмской ЦРБ, 1986 - 1988 гг.
Выездной врач отделения скорой и неотложной медицинской помощи Холмской ЦРБ, 1986 - 1988 гг.
Цеховой терапевт промышленных предприятий, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №7"
Врач-терапевт ревматологического отделения, Приморская Краевая клиническая больница
Врач лечебной физкультуры отделения реабилитации, Приморская Краевая клиническая больница
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Кардиолог
По запросу
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