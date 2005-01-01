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Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
6.4
Рейтинг

Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1

Государственная
В клинике 21 врач
Адреса
ул. Алеутская, 53
1-й этаж
Сейчас закрыто
Прием специалистов Каждый четверг - перерыв с 13.00 до 14.00
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Стол справок
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Менеджер по платным услугам
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
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Информация

Краевая консультативная поликлиника. Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.

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Врачи работающие в клинике
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5.7 из 10
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Харченко (Котова) Елена Вениаминовна

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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Кардиолог
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Рейтинг
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отзывов

Хмелева Елена Владимировна

Терапевт
Стаж 29 лет
Терапевт
Стаж 29 лет
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Сенотрусова Ирина Викторовна
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6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сенотрусова Ирина Викторовна

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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Бабихин Андрей Владимирович
6.9
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Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Бабихин Андрей Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Хальченко Инна Анатольевна
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Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Хальченко Инна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Федорина Евгения Андреевна
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Рейтинг
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отзыв

Федорина Евгения Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Потарусова Наталья Александровна
6.3
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Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Потарусова Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Бурмистрова Виолетта Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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отзывов

Бурмистрова Виолетта Александровна

Аллерголог, Иммунолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Аллерголог, Иммунолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Алексеева Екатерина Юрьевна

Дерматовенеролог
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Дерматовенеролог
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Городилов Владимир Аркадьевич
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Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Городилов Владимир Аркадьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 45 лет
Лор (оториноларинголог)
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Подлас Ирина Ивановна
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Подлас Ирина Ивановна

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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Мирошниченко Татьяна Николевна
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Мирошниченко Татьяна Николевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 44 года
Окулист (офтальмолог)
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Ронжина Людмила Прокопьевна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 53 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 53 года / Врач высшей категории
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Глазкова Наталья Николаевна
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Глазкова Наталья Николаевна

Ревматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Ревматолог
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Галкина Людмила Дмитриевна
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Галкина Людмила Дмитриевна

Уролог
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Уролог
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Бакунина Валентина Григорьевна
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Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Бакунина Валентина Григорьевна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Баранник Валентина Борисовна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Павлуш Екатерина Николаевна
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Павлуш Екатерина Николаевна

Терапевт
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Терапевт
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Феофилова Нина Васильевна
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Феофилова Нина Васильевна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Ланцева Марина Валерьевна
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Ланцева Марина Валерьевна

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