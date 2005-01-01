Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1

С 21 января 2013 года в поликлинике осуществляется бесплатный прием всех желающих по полису ОМС без направлений к следующим специалистам:

аллерголог;

гинеколог;

окулист (офтальмолог);

отоларинголог (лор);

хирург.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

В субботу работа по договоренности.