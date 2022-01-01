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Заречнева Виолетта Игоревна
5.4
2
Заречнева Виолетта Игоревна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет в 2022 г. по специальности «Педиатрия»
Первичная аккредитация по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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