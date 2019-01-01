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  3. Серебрянская Наталья Николаевна
Серебрянская Наталья Николаевна
6.3
0

Серебрянская Наталья Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Врач-педиатр, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Педиатрия"
  • ТУ "Актуальные вопросы неонатологии"
  • ТУ "Избранные вопросы детской урологии и андрологии"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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