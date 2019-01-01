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Серебрянская Наталья Николаевна
6.3
0
Серебрянская Наталья Николаевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Врач-педиатр, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Педиатрия"
ТУ "Актуальные вопросы неонатологии"
ТУ "Избранные вопросы детской урологии и андрологии"
ПК «Педиатрия», «Пневмонии и бронхиты у детей раннего возраста», 2019 год, ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет»
Еще 1
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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