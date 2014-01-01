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Рябухина Екатерина Васильевна
6.3
1
Рябухина Екатерина Васильевна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 18 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Переподготовка профессиональная по детской кардиологии, 2014 г.
Курс «Неотложная помощь при травмах», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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