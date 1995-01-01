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Динисюк Елена Анатольевна
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Динисюк Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура, Акушерство и гинекология, ВГМУ, 1996-1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК "Избранные вопросы акушерства и гинекологии", 2015 г.
  • ГОУ ВПО Педиатрическая медицинская академия г. Санкт-Петербург, ПК по ОУ «Основы возрастной гинекологии и эндокринологии», 2011 г.
  • ГБОУ ВПО 1-ый МГМУ им.Сеченова, ПК «Вирусология», 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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