Динисюк Елена Анатольевна
Стаж 24 года / Врач первой категории
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки, эндометриоза, нарушения менструального цикла, первичного и вторичного бесплодия.
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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