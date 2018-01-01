Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лоскутова Анастасия Анатольевна
6.0
0
Лоскутова Анастасия Анатольевна
Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет. Педиатрия, 2018 г.
Ординатура по специальности "Педиатрия", 2018-2020 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бойко
Наталья Евгеньевна
Педиатр
6.1
2
Записаться
Столина
Марина Львовна
Кардиолог
,
Педиатр
6.7
3
Записаться
Терских
Елена Сергеевна
Педиатр
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...