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  3. Полиенко Наталья Анатольевна
Полиенко Наталья Анатольевна
6.3
4

Полиенко Наталья Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

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