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Шорохова Ирина Васильевна
6.3
4
Шорохова Ирина Васильевна
Педиатр
Стаж 24 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г.окончания
Интернатура, 1993 - 1994 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детская поликлиника №15, с 1995 г.
Детская поликлиника №1 (далее присоединена к п-ке №15), с 1996 г.
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Уткинская, 10
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
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