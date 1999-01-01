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Гудзь Светлана Анатольевна
6.0
0
Гудзь Светлана Анатольевна
Педиатр
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», 1999
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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