"Дентал-мастер" предоставляет гарантии на все виды услуг. На базе действующего законодательства и с учетом накопленного опыта работы клиникой выработан протокол обслуживания пациентов. Оказание медицинской помощи осуществляется на основании договора об оказании платных стоматологических услуг, планов лечения и протезирования, разрабатываемых врачами индивидуально для каждого пациента, исходя из его жалоб и пожеланий, медицинских показаний, а также с учетом материальных возможностей пациента.

Консультация стоматолога- 250 руб. Первичный прием лора - 1000 руб.

Лицензия ЛО-25-01-003110.

ООО "Дентал Мастер".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.