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  3. Артимович Александр Андреевич
Артимович Александр Андреевич
6.9
3

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва

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