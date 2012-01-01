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Артимович Александр Андреевич
6.9
3
Артимович Александр Андреевич
Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва
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