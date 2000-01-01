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Эстетика
6.6
Рейтинг

Эстетика

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Светланская, 189
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Артимович Александр Андреевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
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Цуканова Ирина Владимировна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Цуканова Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-пародонтолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Арустамян Гаянэ Герасимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арустамян Гаянэ Герасимовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарова Дзерасса Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Дзерасса Валерьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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