Сударкин Дмитрий Владимирович

Владивостокский государственный медицинский университет 2016 год
Курсы повышения квалификации
2016 год Имплантант – протезная реабилитация в стоматологии. Лекторы: Профессор д.м.н. Путь В.А.
2017 год Реабилитация пациентов с полной адентией с использованием дентальных имплантов. Лекторы: Максим Леснухин, Алексей Решетников
2017 год Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача – стоматолога. Лектор: Виталий Руденко
2017 год Курс по имплантологии и протезированию на имплантах Alfa Bio
2018 год Адгезивные керамические реставрации в практике врача – стоматолога. Лектор: Карэн Чавушьян
2018 год Правильное препарирование под различные виды конструкций курс Гаджи Дажаева 2018 год Диоксид циркония – разновидности, выбор и способы индивидуализации. Nacera 2019 год Планирование ортопедического лечения" курс Гаджи Дажаева
2020 год Школа функциональной окклюзии. Модуль 1. Лектор Станислав Блум
2022 год Цифровая фотография в стоматологии Лектор: Елена Пачина
2021 год Трансформация клинического приема с учетом концепции FDO(М.Кувата) Лектор: Ислам Шиков
2021 год Международный Симпозиум Квинтессенции по эстетике « Передовые концепции,методы и тезнологии в эстетической стоматологии.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2016 — 2017 года стоматолог общей практики в поликилинике Южно-Сахалинска (в отделении ортопедии стоматологической)
С 2017-2019 года работал в клинике Centera
Стоматолог ортопед в клинике Мастерская улыбки, Денталлюкс Сервис
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