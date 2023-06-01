Сударкин Дмитрий Владимирович

2016 год Имплантант – протезная реабилитация в стоматологии. Лекторы: Профессор д.м.н. Путь В.А.

2017 год Реабилитация пациентов с полной адентией с использованием дентальных имплантов. Лекторы: Максим Леснухин, Алексей Решетников

2017 год Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача – стоматолога. Лектор: Виталий Руденко