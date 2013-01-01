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  3. Луговой Вячеслав Викторович
Луговой Вячеслав Викторович
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Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, специальность "Стоматология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", ТГМУ
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ
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Участие в ассоциациях
  • Участник конференции Dentium Symposium, г. Владивосток, 2012 г.
  • Участник международной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии Nobel Biocare, г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач стоматолог, ООО "Профдент", с 2012 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог, ООО "Дент-Арт", с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
ул. Московская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Профдент
пр-т Партизанский, 2А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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