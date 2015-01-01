  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Профдент
Профдент
7.1
Рейтинг

Профдент

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Партизанский, 2А
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 16 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Луговой Вячеслав Викторович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
Все клиники