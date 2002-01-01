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Дент-Арт
4.5
Рейтинг

Дент-Арт

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Московская, 1
оф. 1
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 37 минут
Пн.
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Полный объем стоматологических услуг: лечение под микроскопом, детская стоматология, удаление зубов, лазерное отбеливание, парадонтологическая стоматология, хирургическая стоматология, имплантация.

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Врачи работающие в клинике
Луговой Вячеслав Викторович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Бугай Марина Константиновна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бугай Марина Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Леонов Максим Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонов Максим Анатольевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Паскачеева Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паскачеева Олеся Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рябцева Екатерина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рябцева Екатерина Леонидовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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