  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стомос
Стомос
5.8
Рейтинг

Стомос

В клинике 5 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Некрасовская, 96
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 13 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Бочарова Ольга Сергеевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Бочарова Ольга Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Герасименко Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Анастасия Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Хмелева Ирина Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Хмелева Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Деркаченко Екатерина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деркаченко Екатерина Павловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 343 врача
    5.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
Все клиники