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Модженок Ксения Алексеевна
6.0
0
Модженок Ксения Алексеевна
Стоматолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом 102724 4660410 ,ФГБОУ "Дальневосточный государственный медицинский университет " г. Хабаровск, специальность "Стоматология" от 28 июня 2019 г.
Диплом об окончании ординатуры 102507 000430 ФГБОУ "Тихоокеанский государственный медицинский университет" г. Владивосток, специальность "Стоматология детская" от 01 июля 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём детей
Стоматолог
1000 р
0 отзывов
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