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Блеск
В клинике 16 врачей
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Информация
Компания предлагает услуги по лечению и протезированию зубов.
Компания предлагает следующие услуги:
- Гигиена полости рта;
- Лечение зубов;
- Зубосохраняющие и пародонтологические операции;
- Операции по удалению зуба;
- Имплантация;
- Лечение пародонтоза, заболеваний десен;
- Исправление прикуса;
- Все виды протезирования.
Специалисты:
- Гигиенист;
- Терапевт;
- Хирург;
- Пародонтолог;
- Ортодонт;
- Ортопед;
- Детский стоматолог.
Первичный прием от 400 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002549.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Стоматология Блеск".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
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Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 26 лет
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Стаж 2 года
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Принимает детей