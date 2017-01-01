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Редько Елена Юрьевна
6.3
1
Редько Елена Юрьевна
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВБМК, Cтоматология профилактическая, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Стоматология профилактическая», ВБМК, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
1 отзыв
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